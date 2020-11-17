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【大行點睇】中金料內銀業績開始復甦 股價有逾六成上升空間

股樓投資 16:28 2020/11/17

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中金發表研究報告指，近日多間內地銀行發生信用違約事件，此事對內地銀行的影響被高估，預料內銀A或H股股價有望在1至5季內出現逾6成的升幅。

華為出售榮耀業務 小米中午挫5%  詳情請看[下一頁]

該行指，內銀業績開始反轉，但並非反彈。料明年內地銀行的不良率與信用成本都有望下降，資產質量亦開始改善。預期銀行零售及信用卡不良率已經見頂，明年的淨息差會有所改善，而手續費收入將按年升約一成或以上。

【大行點睇】再有疫苗出台航空股翻生　大摩料明年第四季虧轉盈　瑞銀：春節成下個催化劑  詳情請看[下一頁]

今日內銀股普遍造好，郵儲銀行（01658）升2.9%，收報4.21元，成交額達2.1億元；招商銀行（03968）升約2%，收報49.3元，成交額約5.9億元；建設銀行（00939）升約1.5%，收報6元，成交額為17.2億元。


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撰文 : 趙家盈

經濟 郵儲銀行（01658） 建設銀行（00939） 招商銀行（03968）

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