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【中國債務】中國經濟增速放緩　社科院料債務槓桿率升30個百分點

股市 15:10 2020/11/17

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近期多間中國企業出現債務違約，引起市場關注。中國社會科學院金融研究所所長張曉晶指，今年中國槓桿率上升速度非常快，義三季已經上升27.7個百分點達到270.1%，即為債務達到GDP的2.7倍，今年全年槓桿率增幅接近30個百分點。他又指今年如果經濟復甦速度維持，未來5年的槓桿率上升幅度接近今年的幅度，平均每年大約5個至6個百分點升幅。

張曉晶認為槓桿率上升，並非債務上升速度太快，主要原因是經濟增長放緩。現時，槓桿風險需要關注兩方面，第一是中小型銀行壞帳率預計將會上升，第二是槓桿提高時，利息支付亦將提高。他預計在最高年份時，利息支付將一度達到GDP增長的兩倍，而今年預計亦在1.5倍至2倍左右。

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撰文 : 謝克迪, CFA

國債 GDP 中國社會科學院 經濟

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