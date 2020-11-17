【方圓公關人生@iM網欄】富人之抉擇  家族信託VS「富不過三代」魔咒

《財富Fortune》指世界500強企業中有高達三分之一以上是由家族控制，全球家族企業的平均壽命約只有區區25年，家族企業當中，只有三分之一能夠傳承到第二代，而能夠「成功」傳承至第三代接捧的，只有不足百分之十，淘汰率非常高，引證「富不過三代」這句話其實很睿智。

成就一盤生意本來就不容易，但家族內鬥、爭產、分家還是時有聽聞，相對而言，歐美富豪家族比較傾向透過家族信託，或透過成立慈善基金等方式維持家業，提倡不分家的傳承任務，同時鼓勵子孫創業，積極地希望維持優秀的家族基因，流芳百世；理論上，成功累積財富人士都會善用信託幫助他們傳遞自己對後代的祈盼和財富傳承。信託，是一種法律結構，其中包含關於委託人（Trustor）「如何」以及「何時」將資產傳遞給信託受益人（Beneficiary）的指示。而家族信託是以家庭財富的管理、傳承和保護為目的的信託，通過資產管理、投資組合等理財服務實現對家族資產的全面管理，其優勢主要表現在以下幾點：

第一，信託行業可以橫跨貨幣市場、資本市場和產業市場進行組合投資，「個性化」制定客戶資產組合，全球配置客戶資產的措施，對於實現財產保值和增值具有重要意義。第二，家族信託可以靈活設置各種條款包括設立期限、資產配置方式、突發情況下的財產處置等，亦可根據事先約定在信託存續期內進行調整。第三，信託資產具有獨立性，因此委託人在進行破產清算時，其設立的信託資產不會包含在內，委託人的債務也不會轉移給信託資產的受益人。第四，委託人將資產轉移到信託中並由第三方進行管理，即使委託人去世，財富轉讓已完成，因此並不納入遺產稅的徵收範圍，財富可以一直傳承。第五，對於家族企業的控制人來說，他們希望股權能集中在家族成員之中，家族信託能夠保持股權結構穩定，有利於家族企業傳承。第六，委託人可以在信託條款中明確規定受益人獲取收益的條件，（例如達到特定學術成就、為企業完成某數額的利潤等），通過這些具體條款的約束，可以實現對繼承人物質財富和精神財富的雙重傳遞，非常有意思。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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