【美股焦點】Tesla終獲納入標指　收市後大漲14%

上個季度入標指未果的Tesla（TSLA），本周一（16日）終於獲標普道瓊斯指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 許可，將於下月21日正式被納入標普500指數，消息帶動Tesla股價收市後急升逾13%，報461.92美元。

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不過由於Tesla規模龐大，指數公司表示，將聽取投資者意見後，決定是一次納入還是分兩次納入，具體方法將於本月30日公布。以現價408美元計算，Tesla市值已經超過3,868億美元，一旦納入標指後，將成為該指數最具影響力的成分股之一，權重大約為1.01%，有望位列第15大成分股。

根據指數公司規定規定，公司要納入標普500指數有多項標準，包括必須設立於美國，在紐交所 、納斯達克交易所或芝交所上市，此外，公司市值必須超過82億美元，而且按照GAAP標準實現連續四季獲利。Tesla早於今年9月就已經符合上述標準，但當時並未有獲准入指，令市場大失所望。本次確定納入標指後，將為該公司帶來約500億美元的被動資金流入。

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編輯：李勝男