【新股IPO】順豐計劃來港上市集資約390億元　順豐：沒有計劃（第二版）

▲ 據悉，順豐計劃來港上市。

內地速遞龍頭順豐控股（深：002352）考慮將快遞業務在香港上市。據外電報道指，公司初步計劃集資50億美元（約390億港元）。順豐澄清，截至公告披露日，公司沒有計劃在聯交所發行股票並上市的計劃。

順豐業務簡介：

▼ 點擊圖片放大 +2

順豐於1993年成立，總部位於廣東省深圳市。公司於2016年借殼深圳A股鼎泰上市。

順豐控股早前公布第三季度業績，今年第三季度實現淨利潤按年增長51.55%至18.36億元（人民幣，下同）。 今年首三季度實現淨利潤55.98億元，按年增長29.8%。營業收入為1095.9億元，按年增39.1%。

順豐現報78.45元，跌1.94%，成交20.18億元，總市值約3574億元。

（第二版新增公司回應）

相關文章：【新股IPO】泡泡瑪特本周尋求上市聆訊 集資最多23.4億元

【新股IPO】Airbnb正式申請美上市 首9月虧損擴大至54億、收入跌逾3成

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！