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【美元走勢】受疫苗及寬鬆政策影響　花旗料美元明年或跌兩成

環球政經 17:47 2020/11/17

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美國藥廠Moderna（MRNA）新冠肺炎疫苗消息利好美股，道指及標指升逾1%，再創收市新高。惟新冠疫苗的好消息並未利好美元匯價，美元指數周一（17日）變幅不大，暫報92.5水平。花旗集團（C）正看淡美元，預測美元明年或將跌兩成，主要是因為新冠疫苗有望面世及環球各國持續寬鬆政策。

花旗在報告中指，一旦有效的新冠疫苗獲廣泛派發，預計美元的結構性貶值將出現下一波跌勢；另外花旗認為隨著經濟復甦，預期通脹水平將會上升，但聯儲局將繼續保持寬鬆政策,對美滙形成壓力，收益率曲線將趨於陡峭。

【新冠疫苗】Moderna疫苗94.5%有效 有望年底供應2000萬劑予美國【下一頁

該行還指，由於美股與美元的估值較世界其他地區為高，預計價值板塊走強之際，更多投資者將會退出美國市場。

花旗策略師謝文華則建議，投資者可買澳元和挪威克朗，因兩者皆為商品貨幣（Commodity Money），有望受惠於全球周期性復甦。再者，相較於其他環球央行的鴿派太多，謝文華認為挪威央行較為鷹派，且該貨幣目前正被低估。

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編輯：李勝男

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