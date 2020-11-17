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【新冠肺炎】譚德塞結束隔離 世衛總部65名職員確診

環球社會熱點 15:26 2020/11/17

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世衛組織（WHO）總幹事譚德塞宣布結束隔離之際，世衛位於瑞士日内瓦的總部，有65名職員確診新冠肺炎。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，多個歐洲國家加強防疫限制措施。世衛組織（WHO）總幹事譚德塞宣布結束隔離之際，世衛位於瑞士日内瓦的總部，有65名職員確診新冠肺炎，更包括一名世衛總部領導團隊成員。

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世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本月初表示曾接觸新冠肺炎確診者，自我隔離兩周後，於周一（16日）重返世衛總部。譚德塞對Moderna疫苗效用率達90%的消息表示讚揚，但同時警告歐洲及北美地區的確診數字急升，會將醫護人員推向極限。

譚德塞回歸世衛總部之際，世衛總部卻爆發疫情。美媒引述一封世衛組織内部電郵，指世衛總部確診的65名職員當中，半數人留在家中工作，另外有32人曾於總部大樓工作。

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世衛業務運作負責人湯瑪斯（Raul Thomas）於電郵中表示，於總部内工作的其中5人屬於群組感染。群組内有4人來自同一個團隊，另外一個人則曾與該團隊密切接觸，認為基本感染控制和社交距離程序或已遭破壞。

美媒引述匿名知情人士指，群組感染的5名職員當中，其中一人為世衛總部領導團隊成員，同時屬於感染控制專家團隊。根據電郵内容，65名確診的世衛總部職員當中，有49宗個案是在過去8周發生，其餘16宗的發生時間則未有提及。

在正常情況下，會有2,400名職員於世衛總部内工作。但隨著新冠肺炎疫情於歐洲地區蔓延，世衛鼓勵職員盡可能留在家中工作，要留在總部工作者也必須戴口罩，世衛同時限制進出大樓的權限。

責任編輯：鄭錦玲

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