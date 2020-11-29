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【好相‧快人一拍@iM網欄】大自然景致不再是日光下的專利 「低噪下超高感光」

名人薈萃 12:02 2020/11/29

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最近剛購買了一部全新的無反單鏡相機，不禁對相機廠黑科技的高超簡直心悅誠服。對焦速度之快及準繩度已經讚歎不已，但近來在婚紗拍攝上用上它的另一個超技術更令我構思有所突破——「低噪下超高感光」！

大自然景致不再是日光下的專利！

以往客人想拍大自然景婚紗（例如海邊，山崖）都必然是在日光下進行。亦偶而為了拍銀河而選擇在黑夜拍攝，但往往因光源超級不足 (大自然的黑夜就是黑，不像城市有很多燈飾做背景）下噪點 (Noise) 影響了質素所以都不太願意在黑夜在大自然地點拍攝。

但剛入手了這部無反相機即是就湊巧地配合了有一對客人的要求：「我倆只想拍大自然的星空」。當時我也有點猶豫，但我最愛挑戰自己及到手的相機稱為「夜景王」怎能不作一試？

全黑的大自然，拍出來原來更魔幻。

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    +2

 

作者_Siu Ming簡介：

SiuMing.Photo 創辦人兼首席攝影師，以一級榮譽畢業於香港理大設計系及於設計範疇工作超過十年的光景, 於 2006 年創辦了 SiuMing.Photo 全身投入婚禮婚紗攝影，曾為多位名人其中包括香港藝員宋熙年、陳智燊擔任婚紗攝影師。他現時為多個國際性婚禮攝影師協會會員，包括亞洲婚禮攝影師協會（精英會員) 、20位候選年度攝影師等，曾獲取多個國際性婚攝獎項。

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撰文 : Siu Ming

欄名 : 好相‧快人一拍

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