【中概股】百度第三季業績超市場預期 惟盤後跌1.9%

▲ 集團今年度起轉虧為盈，第三季純利為136億元，比上季增長282%。

百度（美﹕BIDU）16日在美市收盤後公布截至9月30日第三季業績，期內收入為282億元（人民幣，下同），按年升1%，超出市場預期的274.5億元。集團今年起轉虧為盈，第三季純利為136億元，比上季增長282%。惟業績公布後，百度股價盤後下跌1.95%，報144.95美元。

百度總裁李彥宏表示，受惠於中國經濟市場復甦，今季收入轉好，第三季人工智能業務發展亦見增長，特別是雲端服務。

百度旗下核心業務（Baidu Core，含搜索信息流廣告與AI）收入為214億元，按年升2%。經調整稅息折舊及攤銷前利潤為98億元，按年增長46%。

百度預計，2020年第四季度集團收入將處於286億元至313億元水平，料全年按年增長將處於幅度-1%至8%之間。

百度同日在業績會宣佈，將斥資280億收購歡聚集團「YY直播」業務，預計交易於2021年上半年完成。

詳情可見﹕【新股IPO】百度斥資280億收購歡聚集團「YY直播」業務

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編輯﹕賴奕羚