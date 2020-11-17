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【大行報告】資金輪換買舊經濟 瑞信薦21首選股　潛在回報最高近6成

股樓投資 18:25 2020/11/17

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自新疫苗取得突破進展後，新、舊經濟股近期表現，可謂風水輪流轉，瑞信近日亦發表報告，指疫苗帶來的憧憬，令增長股與價值股之間出現資金輪換，該行繼續看好中資股前景，並建議投資者在組合內加入周期性及落後股份，看好15個傳統行業，及推介當中21隻在本港上市的股份作為板塊首選。

瑞信推薦21隻首選股：

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報告引述瑞信環球首席股票策略師Andrew Garthwaite指出，疫苗帶來的希望，減低了歐洲第三度大規模封鎖的風險，及歐洲政府在短期內更加慷慨推出刺激經濟措施。同時，投資者亦會在早前最受疫情打擊的行業及板塊中，尋找有機會V型反彈的受惠股。

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而該行區域聯席首席策略師Dan Fineman指出，把香港由「與市場同級」調高至「跑贏大市」，主要由於香港經濟與旅遊業高度關連。雖然投資者過去一段時間喜歡增長股多於價值股，但表現愈好的增長股將要面對愈大的資金輪換壓力。

【大行點睇】中金料內銀業績開始復甦 股價有逾六成上升空間 詳情請按【見下頁

報告總結指出，對中資股保持正面看法，MSCI中國目標110點、恒指28500點及滬深300指數5500點均維持不變，並建議投資者加入周期及落後板塊，該行推介15個板塊：航空、機場、汽車、銀行、消費品、教育、醫療保健、酒店、工業、保險、原材料、石油及天然氣、地產、旅遊及公用股，並推薦29隻首選股，當中21隻為港股股份。

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記者：李兆明

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