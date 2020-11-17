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【大行點睇】再有疫苗出台航空股翻生　大摩料明年第四季虧轉盈　瑞銀：春節成下個催化劑

股樓投資 14:28 2020/11/17

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大摩發表研究報告，指在新冠肺炎疫苗的發展下，有助國際航空旅遊業復甦，預期行業於明年第三季起逐步復甦，而強勁的壓抑需求會在明年第四季帶動中國航空公司恢復盈利。

該行指，未來3至6個月中國航空業的基本面維持疲弱，因國內遊隨時會因疫情發展而受影響；直至國際線復甦前，供應過剩情況會持續；廉航繼續搶佔市場份額。同時預期中國對比其他地區在開放邊境方面會更審慎。

該行又指，一旦中國旅遊限制解除，相信短期國外旅遊需求強勁，再加上本地需求持續復甦，有助推高客座率和收益率，料情況會在明年第四季出現，相信三大內地航空股明年可回復至收支平衡或盈利狀況，大摩上調內地三大航空股及國泰評級至「增持」，中港航空股目標價平均上調26%。

另一間大行瑞銀亦發表研究報告指，現時中國客流量已回復至2019年水平，市場關注交通收費及機票價格是否可在疫苗上市之前進一步恢復。

該行相信，農曆新年將是下一個推動旅客數量及機票價格大幅回升的催化劑，疫苗可能是另一個上行風險。但瑞銀預期，在新年長假來臨前國內客運量可能維持去年相若水平，而國內客運力按年提升15%，亦令機票價格面對潛在下行風險。

該行指國內三大航空股的股價仍處於歷史低位，認為人民幣升值及潛在旅遊業復甦等因素未反映，目前的估值具有吸引力。中資航空股當中，該行推薦南航(01055)，予目標價5.7元，並分別予國航(00753)及東方航空(00670) 目標價7.5元及4.5元，評級同為「買入」。

 

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