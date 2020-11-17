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【移民澳洲】悉尼所屬州稅改 倡以每年物業稅取代印花稅

環球經濟金融 13:56 2020/11/17

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【移民澳洲】悉尼所屬州稅改 倡以每年物業稅取代印花稅

澳洲是港人移民和海外置業的熱門地。新冠肺炎重挫澳洲經濟，悉尼所屬的新南威爾士州錄得史上最多的160億澳元赤字。當地政府計劃推行稅改，以年度物業稅（annual property tax）取代一筆過的印花稅，料未來4年為該州帶來多達110億澳元的收入，長遠可貢獻該州1.7%的經濟增長。

新州財長Dominic Perrottet表示，在90年代，首次置業人士要儲一年的錢來支付印花稅，現在要儲2年半；印花稅阻礙年輕人買第一間房屋，這就是為何需改革。

點樣買到英國平樓？認住一個數字【下一頁】

移民澳洲申請者須承諾認同民主自由 違者或取消簽證【下一頁】

澳媒報道，買家可選擇不繳交一筆過的印花稅，改為每年支付物業稅。這樣一來，可減低買樓的首期成本，亦不會影響現時不會買賣物業的業主。

不過，如果選擇繳交物業稅，業主之後都要繼續繳付該稅項。州政府將提供一筆多達2.5萬澳元的津貼，取代現有的首次置業資助。當局會在未來數個月，就此改革展開公眾諮詢。

澳洲今年減技術移民簽證 17種職業優先獲批【下一頁】 

澳洲去年批近15萬永久簽證 咩職業最受歡迎？【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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