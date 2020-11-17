  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (二) 17:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】牛津大學研究揭　社交類遊戲有益心理健康

科技 15:45 2020/11/17

分享：

牛津大學互聯網研究所（The Oxford Internet Institute）研究顯示，若玩家每天花4小時玩《動森》，比沒有長時間遊玩的玩家快樂。

不少家長總擔心孩子「遊戲成癮」，但近日牛津大學互聯網研究所（The Oxford Internet Institute）研究顯示，電子遊戲未必一定對健康有害。根據遊戲開發商提供的數據，發現長期玩社交類電子遊戲的人，較不玩的人更快樂。

【機迷熱話】《Fall Guys》新哥斯拉造型　下周限時登場

【中印衝突】PUBG Mobile計畫再闖印度市場　逾10萬用戶預約註冊

英國牛津大學研究團隊昨（16日）發表的最新研究，探討電子遊戲對人心理健康的影響。而是次研究主要分析任天堂《集合啦！動物森友會（簡稱動森）》及藝電（EA）《植物大戰殭屍：和睦小鎮保衛戰》的遊戲數據。團隊共邀請3274名18歲以上遊戲玩家參與研究，並要求他們回答關幸福感等問題的問卷。

結果顯示，若玩家每天花4小時玩《動森》，比沒有長時間遊玩的玩家快樂。負責這項研究的Andrew Przybylski表示，對結果感到驚訝。他提到過去40年的研究都顯示玩遊戲時間愈長，人們就愈不快樂，但是次結果卻是相反。他認為是次研究顯示的差異，主要是因這2款遊戲都具有「社交」的特色，玩家可與其他玩家互動。

【Game界熱話】任天堂《超級瑪利歐3D收藏輯》擊敗動森　成為日本9月份最暢銷遊戲

責任編輯：曾曉汶

相關文章

Pokémon遭中國疑刪走負面字眼　6隻小精靈被迫改名
2020/10/24
Pokémon遭中國疑刪走負面字眼　6隻小精靈被迫改名
【主機大戰】聖誕最暢銷主機非PS5、Xbox Series X　而是對手Switch
2020/10/13
【主機大戰】聖誕最暢銷主機非PS5、Xbox Series X　而是對手Switch
【電競產品】雷蛇推出電競椅　Razer Iskur定價499美元
2020/10/11
【電競產品】雷蛇推出電競椅　Razer Iskur定價499美元
日本遊戲界認證　有邊款Switch、PS4 遊戲今年必玩？
2020/09/29
日本遊戲界認證　有邊款Switch、PS4 遊戲今年必玩？
電玩手遊 遊戲平台 大學 牛津 牛津大學 英國 任天堂 遊戲

上一篇文章

微軟員工年底放大假　預告12月沒有Windows 10更新

下一篇文章

【買禮要小心】網站公布「零私隱」產品清單　華為、小米、Dyson產品上榜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】iPhone 12 mini上市不足1星期　即被投訴屏幕觸控不靈
【iPhone 12】iPhone 12 mini上市不足1星期　即被投訴屏幕觸控不靈
美女千人突圍獲筍工　智能馬桶公司「糞便副總」輕鬆賺23萬？
美女千人突圍獲筍工　智能馬桶公司「糞便副總」輕鬆賺23萬？
【每日焦點】安心出行App要求權限存疑　微軟發警告多間疫苗研發藥廠遭攻擊
【每日焦點】安心出行App要求權限存疑　微軟發警告多間疫苗研發藥廠遭攻擊
【iPhone 12】攝影網站評比　iPhone 12 Pro攝影表現出色　惟不敵小米華為
【iPhone 12】攝影網站評比　iPhone 12 Pro攝影表現出色　惟不敵小米華為
【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用
【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用
【6G聯盟】蘋果、Google加入6G組織　華為、中興受禁令影響無份
【6G聯盟】蘋果、Google加入6G組織　華為、中興受禁令影響無份