【機迷熱話】牛津大學研究揭　社交類遊戲有益心理健康

▲ 牛津大學互聯網研究所（The Oxford Internet Institute）研究顯示，若玩家每天花4小時玩《動森》，比沒有長時間遊玩的玩家快樂。

不少家長總擔心孩子「遊戲成癮」，但近日牛津大學互聯網研究所（The Oxford Internet Institute）研究顯示，電子遊戲未必一定對健康有害。根據遊戲開發商提供的數據，發現長期玩社交類電子遊戲的人，較不玩的人更快樂。

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英國牛津大學研究團隊昨（16日）發表的最新研究，探討電子遊戲對人心理健康的影響。而是次研究主要分析任天堂《集合啦！動物森友會（簡稱動森）》及藝電（EA）《植物大戰殭屍：和睦小鎮保衛戰》的遊戲數據。團隊共邀請3274名18歲以上遊戲玩家參與研究，並要求他們回答關幸福感等問題的問卷。

結果顯示，若玩家每天花4小時玩《動森》，比沒有長時間遊玩的玩家快樂。負責這項研究的Andrew Przybylski表示，對結果感到驚訝。他提到過去40年的研究都顯示玩遊戲時間愈長，人們就愈不快樂，但是次結果卻是相反。他認為是次研究顯示的差異，主要是因這2款遊戲都具有「社交」的特色，玩家可與其他玩家互動。

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責任編輯：曾曉汶