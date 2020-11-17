【航空業自救】阿聯酋航空力拓貨運　料最快明年底業務復常

▲ 阿聯酋航空中國區總經理李旬指出，公司在貨運業務支持下，目前正逐步恢復客運服務及飛行網絡。他預期最快在明年底，公司業務將能回復正常。

一場新冠肺炎疫情蔓延至全球，受各地政府入境管制和隔離措施影響，航空業正面臨寒冬，不少航空公司身陷經營困境。阿聯酋航空（Emirates）雖疫情下面臨經營困難，但公司迅速調整營運策略，着力發展貨運網絡，在貨運業務支持下，目前正逐步恢復客運服務及飛行網絡。

其中國區總經理李旬（Adam）掌管中國內地及香港業務，疫情下不少航空公司需要停飛，客運服務一度停滯。Adam表示，原本內地每周開設35個航班來往杜拜，現時每周僅有一班，而香港則從每日3至4班，縮減至每日一班。在安全作為首要考慮的情況下，公司正逐步重啟客運服務，並增至70個城市，客運網絡已恢復至疫情前逾50%。

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客機變貨機 改善運載能力

他亦指出，疫情嚴重影響客運服務，相反貨運業務則不受影響，甚至需求不斷增加。「公司在這段期間亦迅速調整營運模式，積極發展貨運網絡，並優化貨運能力以滿足客戶需求。」據資料顯示，本年4至9月期間，該企的貨運量為80萬噸，共下降35%，但載重噸數卻升至106%以上。

他指，在疫情爆發前，公司貨運業務已十分強勁，香港作為最重要的貨運市場，在貨運業務表現上亦較為樂觀。疫情下全球各國對防護用品、醫療用品需求增加，公司將原有客機改裝成貨機，拆除飛機座椅增加運貨空間，以改善運載能力。目前該企在香港正營運共27至28貨運航班，較疫情前21班有所上升。

▲ 新冠肺炎疫情下，阿聯酋航空迅速調整營運策略，並積極發展貨運網絡。

雖然航空業開始出現復甦跡象，但亞洲地區的國際航綫營運狀況依然疲弱。Adam指出，區內乘客對於國際航綫有需求，但由於旅行禁令及隔離指施，為國際旅行造成障礙，使航空公司迫不得已減少航班，導致業務恢復步伐減緩。

疫情導致全球航班的數目大減，從而影響航空公司收入。該企最近公布2020至21年上半年財報，數據顯示該企於此段期間共虧損126億元迪拉姆（約266億港元），而營利收入（包括其他業務營運收入）為117元億迪拉姆（約247億港元），較去年同期下降75%。

據國際航空運輸協會（IATA）早前發布報告預測，全球航空業客運量要到2024年，才能恢復到疫前水平。Adam表示，若明年年初疫苗可大規模投入使用，或能促進乘客的旅行需求。他表示，預計最快在明年底，或在2022年初，可以正常回復公司業務。

▲ 阿聯酋航空中國區總經理李旬認為，不少航空公司未來的首要任務，是要樹立消費者信心。（受訪者提供圖片）

乘客選擇改變 着眼安全衞生

另外他認為，是次疫情大大改變乘客選擇航空公司的考慮因素。「以往客人希望乘坐安全舒適、擁有完善娛樂設施及餐飲服務的航空公司，但現時安全衞生已成為其首要考量。」他認為，這考慮或會持續未來很長一段時間，現時不少航空公司首要任務是重建消費者信心。

記者：李寶如