【買禮要小心】網站公布「零私隱」產品清單　華為、小米、Dyson產品上榜

▲ 網站 Privacy not included 將科技產品的私隱風險警告，按表情符號分成 5 個級別，只要將頁面向下拉，右下角的笑臉圖標就會隨之轉變，級別順序為：Not creepy、A little creepy、Somewhat creepy、Very creepy、Super creepy。（網站Privacy not included截圖）

踏入年尾購物旺季，各企業紛紛推出雙 11、Black Friday、Cyber Monday及聖誕優惠吸引消費者，瀏覽器Firefox開發商Mozilla近日更製作網站「Privacy not included」並列出產品清單，為消費者提供不同科技產品如智能家居、遊戲及娛樂、可穿戴設置類別的私隱保安建議，提醒哪些產品存有洩漏私隱的風險。

網站 Privacy not included 將科技產品的私隱風險警告，按表情符號分成 5 個級別，只要將頁面向下拉，右下角的笑臉圖標就會隨之轉變，級別順序為：Not creepy、A little creepy、Somewhat creepy、Very creepy、Super creepy。而警告與產品所屬品牌過往發生過的洩漏私隱事故有關。

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網站上可見，其中被列在警告名單「privacy not included」上的產品包括DJI Mavic Mini、小米手環 5、HONOR 榮耀 Band 5 智能手環，就連智能空氣淨化風扇Dyson Pure Cool也被點名。另有不同評為「Very creepy」及「Super creepy」級別的產品來自品牌如華為、小米、亞馬遜（Amazon）等產品，以及有部份主要在北美市場發售。

此外，網站更會顯示各產品的詳情，包括相機、麥克風、位置的私隱存取權限範圍；註冊需要的數據，將會收集甚麼數據姓名、電郵、生物識別數據，以及如何使用這些數據等。

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責任編輯：張寶燕