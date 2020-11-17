【移民教室@iM網欄】加拿大初創移民(SUV)　快速獲取永居身份

據經驗，近年港嚮往加拿大生活，奈何各類簽證門檻 (投資額、請人要求、生意表現) 實在過高，所以加拿大聯邦推出的初創移民 (Start-Up Visa) 成為香港人移民加拿大的熱門選擇。但普遍香港人經常會有疑惑，該簽證是否只適合從事電腦、科技界人士？答案當然不是，最重要是申請人有一個創新生意計劃，通過孵化公司的面試，完成數週課程，成功獲取Letter of Support，就可同時申請工作簽證及永居。有個案最快4個月，申請人及家人收到工作簽證，可全家到加拿大，配偶工作，子女免費入讀公立學校等，到18個月就全家取得永居身份。

何為創新？

所謂創新(Innovation) ，我們可以把它劃分為兩部份。

延續性

想在市場上長時間持續運作，佔上一席位，公司的競爭優勢一定要強，人無我有，人有我優。

革命性

創新一般需要配搭IT，計劃可在不同行業及領域實行，只要該新穎想法能解決大眾所需，可算是創新生意計劃。

設計生意計劃書

在你的商業計劃書上，需具備「創新性、可行性、擴展性」3大元素，明白創新條件，還要具體計劃如何實行，來展現出其商業價值。正如開段提到，不單只科技人才，其他行業人士亦有機會合乎申請資格，就如我們亦曾為律師、金融、市場營鎖、採購、行政部等不同職業人士申請移民加拿大。

1人申請 VS 5人團隊申請

此簽證是可選擇以個人或團隊申請初創投資。若申請人選擇以團隊形式申請，人數最多為5人。團隊形式最大好處是集合不同團員的技能專長，令初創企業運作更輕鬆順利。不過團隊亦有地方要注意，如其中一位在中途放棄，或因個人因素而申請失敗，其他團員的簽證亦不會獲批。相反，以個人形式申請，優勢是申請人能全權控制生意，營運上遇到困難，除了有Mentor指導，亦可考慮聘請員工協助解決運作上的種種困難。

初創簽證最大好處是快速一步獲取「加拿大永居身份」，生意是否有盈利，並不影響其PR身份，這亦是不少申請人選擇加拿大初創移民 (Start-Up Visa) 的原因。

作者簡介：從事移民行業超過20年，是早批在香港擁有專業資格的澳洲及新西蘭政府註冊移民顧問。多年來為客戶辦理澳洲、加拿大、新西蘭、英國和其他歐洲等國家的移民簽證服務，並提供專業建議及協助構思生意idea。

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