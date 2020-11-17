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【移民教室@iM網欄】加拿大初創移民(SUV)　快速獲取永居身份

名人薈萃 14:46 2020/11/17

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據經驗，近年港嚮往加拿大生活，奈何各類簽證門檻 (投資額、請人要求、生意表現) 實在過高，所以加拿大聯邦推出的初創移民 (Start-Up Visa) 成為香港人移民加拿大的熱門選擇。但普遍香港人經常會有疑惑，該簽證是否只適合從事電腦、科技界人士？答案當然不是，最重要是申請人有一個創新生意計劃，通過孵化公司的面試，完成數週課程，成功獲取Letter of Support，就可同時申請工作簽證及永居。有個案最快4個月，申請人及家人收到工作簽證，可全家到加拿大，配偶工作，子女免費入讀公立學校等，到18個月就全家取得永居身份。

何為創新？

所謂創新(Innovation)我們可以把它劃分為兩部份。 

  1. 延續性

想在市場上長時間持續運作，佔上一席位，公司的競爭優勢一定要強，人無我有，人有我優

  1. 革命性

創新一般需要配搭IT，計劃可在不同行業及領域實行只要該新穎想法能解決大眾所需可算是創新生意計劃

設計生意計劃書

在你的商業計劃書上，需具備「創新性、可行性、擴展性」3大元素，明白創新條件，還要具體計劃如何實行，來展現出其商業價值。正如開段提到，不單只科技人才，其他行業人士亦有機會合乎申請資格，就如我們亦曾為律師、金融、市場營鎖、採購、行政部等不同職業人士申請移民加拿大。

1人申請 VS 5人團隊申請

此簽證是可選擇以個人或團隊申請初創投資。若申請人選擇以團隊形式申請，人數最多為5人。團隊形式最大好處是集合不同團員的技能專長，令初創企業運作更輕鬆順利。不過團隊亦有地方要注意，如其中一位在中途放棄，或因個人因素而申請失敗，其他團員的簽證亦不會獲批。相反，以個人形式申請，優勢是申請人能全權控制生意，營運上遇到困難，除了有Mentor指導，亦可考慮聘請員工協助解決運作上的種種困難。

初創簽證最大好處是快速一步獲取「加拿大永居身份」，生意是否有盈利，並不影響其PR身份，這亦是不少申請人選擇加拿大初創移民 (Start-Up Visa) 的原因。

 

 

作者簡介：從事移民行業超過20年，是早批在香港擁有專業資格的澳洲及新西蘭政府註冊移民顧問。多年來為客戶辦理澳洲、加拿大、新西蘭、英國和其他歐洲等國家的移民簽證服務，並提供專業建議及協助構思生意idea。

Facebook 專頁: https://www.facebook.com/John.Hu.Migration.Consulting/

網址: https://yimin-visa.com/ct/home-ct/

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撰文 : 胡康邦 (John Hu)

欄名 : 移民教室

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