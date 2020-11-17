【智取英文@iM網欄】閱讀理解最新懶人包

介紹過英文卷二及卷三的常見實用文格式後，接下來三期包括今期在內，筆者會為大家介紹英文卷1 -reading卷的一些答題技巧，希望可以為大家解答一些有關卷一的疑惑並且令大家開始進入備戰緊湊的狀態。

1. 必答題 Part A

眾所周知，英文卷1- reading分為三個部分，分別是Part A，Part B1和Part B2，先講Part A。一般而言，Part A的文章沒有特定的文體，而他的題目類型千奇百怪，小至MC大至長題目，應有盡有。不過同學們也不必擔心，因為Part A的難度一般定在正常的程度，不會像Part B2一樣來得困難。

2. 選答部分 Part B1 &B2

到Part B，同學們可以自由選擇完成Part b1或Part B2，不需要都完成。不過Part B1的最高可取分數只有等級四，當然相對來說它的難度係數不高，只要有用功溫習都應該可以應付，相反Part B2的最高可取分數便來到等級五**，而難度係數亦相當高，相當適合一些自問英文底子不差而且樂於挑戰自己的考生，有望爭取最高的分數。

在Part B，雖然題目的多樣性跟Part A不相伯仲，不過Part B明顯有更多長問答尤其是B2，有很大的可能一整頁考題都是長問答 (Long questions)，而且B2的閱讀文章普遍比Part A和Part B1的都長。因此對自己英文能力沒有信心的考生絕不應該嘗試選擇完成B2，以免出現時間不足的情況，浪費答題機會。

3. 答題策略

不論是英文卷或中文卷，在面對任何涉及閱讀文章的閱讀能力考試時，考生們都應該先閱讀一遍問題卷中的問題，對問題都有初步的認識後才開始閱讀文章。這樣做可以在正式閱讀文章前，簡單對文章產生少許認識，在接下來閱讀及答題的過程中可以增加答題的成功率。只要緊記這一項技巧，相信各位都有稱霸中、英文科閱讀卷的基礎，不過要記得不能夠在閱讀問題上花費太多時間，只需要有初步的了解便可，以免花費過多時間，減少閱讀文章的機會。

今天的分享到這裏暫告一段落，想要了解更多有關於英文卷1-reading的技巧和貼士，敬請繼續留意。

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作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

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