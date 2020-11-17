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【Samsung】Note系列將成絕響？　爆料消息指三星整合旗艦機策略

科技 13:14 2020/11/17

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三星或改革旗艦手機策略 Galaxy Note系列宣告結束？

三星（Samsung）旗艦智能手機的推出周期，多年來維持在上半年推出S系列、下半年推出Note系列的日程。近日手機界消息傳出，這在明年可能有大變動，爆料達人的消息顯示，明年Note系列將會退場，未來可望推出的旗艦機為S系列與Z系列的摺機，兩系列共7種機型。

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手機爆料達人Max Weinbach日前在Twitter發推文表示，三星未來預計會推出總共7款的旗艦機型，包括S21 FE、S21、S21+、S21 Ultra、Z Fold 3、Z Flip 3與Z Fold FE。如果這個名單屬實，意味過往S與Note系列分別搶攻上半年與下半年的產品周期宣告結束，以大屏幕為主要賣點的Note將會讓位予新興的摺疊機Z系列。

手機消息爆料達人Max Weinbach在Twitter貼文分享，三星預料會推出的手機。（圖片來源：Twitter）

仔細分析這張名單，S系列方面的4款機型屬意料之內，但最有新意的為Z Fold FE，今年起三星在旗艦機款增推名為Fan Edition的機型，以中階價格吸引消費者，換在Z Fold上推出FE，亦可預料它將成為摺疊機款中較為平易近人的選項。

Max Weinbach亦指，Note系列手機的招牌配件S Pen，在3款Z機系中均會獲支援。而同時手機資訊網站Android Police聲稱取得S21的規格資料，亦顯示S21 Ultra將會可支援S Pen。這表示Note系過往大屏幕、以觸控筆操作手機的特色，可望在S系高階機與Z摺疊機中獲得繼承。

另據本月其他消息來源顯示，Galaxy S21預料會提早於明年1月現身，於明年2月正式上市，首發Galaxy S21、Galaxy S21+及Galaxy S21 Ultra三個機型，為全球首批配備高通Snapdragon 875處理器的手機。

責任編輯: 周俊霖

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