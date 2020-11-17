【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算

▲ 佐治亞州所有縣用人手重新點票，發現有一個縣處理選票出錯，約有2,600張選票未納入計算。

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選，但總統特朗普未承認落敗。拜登與特朗普於佐治亞州的得票差距太接近，佐治亞州所有縣用人手重新點票，發現有一個縣處理選票出錯，導致約有2,600張選票未納入計算。

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根據美國全國廣播公司數據，拜登（Joe Biden）在佐治亞州得票247萬，特朗普（Donald Trump）得245.7萬。拜登得票率為49.5%，特朗普為49.2%，拜登領先約0.3個百分點。

按照佐治亞州的重點選票機制，如候選人票數差距少於0.5個百分點，就可要求重新點票。佐治亞州上周宣布以人手重新點票，發現弗洛伊德縣（Floyd County）的選舉職員處理出錯，未有透過選票掃描機内的記憶卡上傳選票。

受影響選票來自弗洛伊德縣行政大樓票站内的提前投票，共有5,000張的紙質選票經選票掃描儀處理，超過一半（約2,600張）未有上傳並列入計算。

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佐治亞州投票系統經理斯特林（Gabriel Sterling）形容上述為驚人錯誤，更表示：

這不是設備問題，是有人無法正確執行工作。 （It’s not an equipment issue. It’s a person not executing their job properly.）

根據《亞特蘭大憲法報》（The Atlanta Journal-Constitution）報道，上述2,600張選票納入計算後，特朗普可增加1,643票，拜登則可增加865票，兩人得票差距可收窄近800票。

但佐治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）指，該州其餘地區重新點票的紀錄，與原本的結果非常接近。再加上美媒預計，拜登於該州領先特朗普約1.3萬票，弗洛伊德縣納入點算的2,600票，料難以撼動該州結果。

責任編輯：鄭錦玲