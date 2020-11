【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算

美國大選結果幾乎塵埃落定,民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選,但總統特朗普未承認落敗。拜登與特朗普於佐治亞州的得票差距太接近,佐治亞州所有縣用人手重新點票,發現有一個縣處理選票出錯,導致約有2,600張選票未納入計算。

根據美國全國廣播公司數據,拜登(Joe Biden)在佐治亞州得票247萬,特朗普(Donald Trump)得245.7萬。拜登得票率為49.5%,特朗普為49.2%,拜登領先約0.3個百分點。

按照佐治亞州的重點選票機制,如候選人票數差距少於0.5個百分點,就可要求重新點票。佐治亞州上周宣布以人手重新點票,發現弗洛伊德縣(Floyd County)的選舉職員處理出錯,未有透過選票掃描機内的記憶卡上傳選票。

受影響選票來自弗洛伊德縣行政大樓票站内的提前投票,共有5,000張的紙質選票經選票掃描儀處理,超過一半(約2,600張)未有上傳並列入計算。

佐治亞州投票系統經理斯特林(Gabriel Sterling)形容上述為驚人錯誤,更表示:

這不是設備問題,是有人無法正確執行工作。

(It’s not an equipment issue. It’s a person not executing their job properly.)