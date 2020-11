【美國疫情】堅拒相信疫情 患者臨終遺言：這不是真的

新型冠狀病毒疫情肆虐,美國20多萬人死於新冠病毒,惟依然有人質疑疫情真實性。有美國醫護人員透露,有染疫者身中病毒,依然不相信疫情,寧願相信自己患的是流感甚至是肺癌,而非所謂新冠病毒,臨終前仍稱疫情不是真的。

【Moderna疫苗】比輝瑞好?美官員:穩定性高 易存放【下一頁】

【新冠疫苗】單劑疫苗產強烈免疫 強生雙劑疫苗最後試驗【下一頁】

美國南達科他州護士多林(Jodi Doering),在twitter分享工作經歷,指當地疫情嚴重,新冠病人迫爆醫院,而當中部分患者,拒絕相信疫情,認為自己所患的是流感或肺癌,不肯承認新冠病毒存在。

她稱部分病人及至臨終前,仍拒絕致電親友,他們堅信自己將會平安無事。她透露,部分人在臨終遺言中繼續否認疫情,稱「這不能發生,這不是真的」(This can't be happening. It's not real)。

【新冠疫苗】Moderna疫苗報喜 效用率達94.5%【下一頁】

【美國疫情】一周急增百萬確診 多州加強限制措施【下一頁】

南達科他州是全國美國,甚至是全球疫情最嚴重的地區之一,由於防疫措施寬鬆,加上居民很少戴口罩,當地的新冠肺炎死亡率位居世界前列,僅得少數國家或地區死亡率超越當地,包括北達科他、比利時及捷克。

責任編輯:林建忠