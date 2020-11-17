【美國疫情】堅拒相信疫情 患者臨終遺言：這不是真的

新型冠狀病毒疫情肆虐，美國20多萬人死於新冠病毒，惟依然有人質疑疫情真實性。有美國醫護人員透露，有染疫者身中病毒，依然不相信疫情，寧願相信自己患的是流感甚至是肺癌，而非所謂新冠病毒，臨終前仍稱疫情不是真的。

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美國南達科他州護士多林（Jodi Doering），在twitter分享工作經歷，指當地疫情嚴重，新冠病人迫爆醫院，而當中部分患者，拒絕相信疫情，認為自己所患的是流感或肺癌，不肯承認新冠病毒存在。

她稱部分病人及至臨終前，仍拒絕致電親友，他們堅信自己將會平安無事。她透露，部分人在臨終遺言中繼續否認疫情，稱「這不能發生，這不是真的」（This can't be happening. It's not real）。

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南達科他州是全國美國，甚至是全球疫情最嚴重的地區之一，由於防疫措施寬鬆，加上居民很少戴口罩，當地的新冠肺炎死亡率位居世界前列，僅得少數國家或地區死亡率超越當地，包括北達科他、比利時及捷克。

責任編輯：林建忠