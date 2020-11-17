【專家觀點】專家籲重推租置計劃 料釋放4萬億元財富效應 林奮強：重推租置不會令樓價大跌

新冠疫情重創本港經濟，失業率更攀升至近16年來高位，現時情況下，香港該如何提振經濟成重要議題。團結香港基金今早（17日）舉行名為「『疫』境求變 再創 『經起』」的論壇，就疫情下如何重啟經濟及刺激內部消費作出討論。



香港大學經濟及工商管理學院黃乾亨黃英豪政治經濟學教授王于漸認為，疫情下推動本港內部消費十分重要，他指出，現在香港經濟面對很大的危機，但也是一個作出改變的重大契機，建議政府可重推租置計劃，認為上述計劃可以較快亦較易推行，成效卻十分大。

▲ 香港大學經濟及工商管理學院黃乾亨黃英豪政治經濟學教授王于漸認為，出售公屋予租戶更可以刺激到裝修業界等行業，不用直接派錢，都能刺激經濟



王于漸認為政府應重推租置計劃，上述計劃讓更多市民購買公屋，紓解民情，也可以幫助減低財富不均的問題。他建議政府以半價將公屋售予住戶，住客只付半成或一成首期。他估算若出售單位給所有住戶，即可增加差不多4.4萬億元的財富資源，一部分是庫房收入，一部分由居民享有。王于漸說，假設有序推出公屋單位，每年推2.5萬個，對樓市不會有大影響；如一口氣大規模推出80萬戶公屋，才會觸發整體樓價上升。他續稱，出售公屋予租戶更可以刺激到裝修業界等行業，不用直接派錢，都能刺激經濟。



香港黃金五十創辦人林奮強也贊成政府重推租置計劃，他批評香港政府過去只求市民「不用瞓街」，但近年全球民粹主義抬頭，反映財富不均。他指：「如果年近40歲若手上無物業，人生已經輸了，而且會禍延下一代」。他更激動地說：「我後生幾十年 我都會上街，不公義好明顯，但香港其實可改變」。他又指，現時香港已進行病入膏肓，不能只是「小修小補」，要在房屋改革上作出重大改變。他多次重申，「明日大嶼」計劃落成要15年後，未來15年香港將面對土地供應不足的問題，認為現階段重推租置計劃不會令樓價大跌，目前絕對是時候「Do the right thing！過去等得太長時間」。

▲ 香港黃金五十創辦人林奮強也贊成政府重推租置計劃

香港中文大學之滬港發展研究所副所長、經濟研究中心副所長及經濟系客座教授宋恩榮則表示，政府推出多輪的「保就業計劃」帶來3千億財赤，再「派錢」下去，只會造成更大的財赤「坐食山崩」。如果今次政府推出「租置計劃2.0」，落實這筆4萬億元的可實現財富，對比起財赤數字，根本是「小毛見大毛」。對於有人擔心出售公屋會令樓價下跌。宋恩榮說，香港人對住屋是有要求「會想住大啲，住好啲，會Trade up 」。計劃反而會帶來財富效應，變相刺激消費。

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記者：陳詠妍