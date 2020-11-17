【DONKI】DONKI「情熱笑店」進駐山頂廣場　「日本屋台」為題設多個小食攤

DONKI近期頻頻於港擴展業務，泛亞零售管理(香港)有限公司最新宣布，位於山頂廣場首間「情熱笑店 山頂廣場」將於12月18日開幕。情熱笑店位於山頂廣場，為DON DON DONKI的全新店舖模式，以日本屋台文化為主題，帶來多個的品牌人氣美食。

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首間「情熱笑店」選址在山頂廣場，銷售樓層面積199平方米。該店以日本緣日文化的祭典節慶常見的人氣「屋台」市集為概念，集合多個別具日本風味的小食攤，提供一系列選擇豐富的美食菜單。店內的菜單將定期更新，而新店獨家美食亦將於開幕登場。

推特別版八達通卡

為慶祝「情熱笑店 山頂廣場」正式開幕，DON DON DONKI將於12月18日推出DONKI特別版八達通卡，當中更包括情熱笑店獨家販售，融入山頂和祭典節慶元素的設計款式。黑色款式將於全線DONKI門市發售；而山頂款式只限山頂廣場獨家發售 。

▲ DONKI將於12月18日推出特別版八達通卡，當中更包融入山頂和祭典節慶元素的設計款式 。

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責任編輯：蘇穎琪