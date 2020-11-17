  • 26°C
香港時間 : 20201117日 (二) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【macOS Big Sur】蘋果舊款MacBook Pro用戶別趕升級　更新macOS Big Sur令電腦變磚

科技 12:43 2020/11/17

分享：

有Mac用戶反映，指舊款MacBook在升級至新版本macOS Big Sur時，遭遇許多問題，甚至令電腦變磚。

蘋果（Apple）新世代電腦系統macOS Big Sur上周五正式登場，雖然macOS Big Sur是針對以ARM架構為基礎的M1處理器而設計，但其實連2013年推出的MacBook Pro和MacBook Air系列都支援更新。不過外國有Mac用戶反映，指舊款MacBook在升級至新版本時，遭遇許多問題，甚至令電腦變磚。

【macOS Big Sur】蘋果全新電腦系統周五登場　Safari、地圖等程式大幅度更新

【新MacBook】新MacBook配8核CPU　Mac mini售5,499元起　自家晶片取代Intel處理器

據外國科技網站The Verge報道，近日有Mac用戶在蘋果官方論壇及科技論壇發布文章，指舊款MacBook Pro在更新到macOS Big Sur系統時，電腦出現黑屏、或畫面中途停止的情況，就算強制重新開機，都無法恢復。而大多數遇到這些問題的用戶，均是使用2013年和2014年的13吋MacBook Pro，即是macOS Big Sur所支援的最舊型號。

有用戶引述蘋果的技術支援人員稱，目前已提交問題到蘋果的工程團隊，惟目前仍未確認導致此問題的原因。而在蘋果修復系統程式前，建議使用較舊機型的Mac用戶勿馬上升級至macOS Big Sur。

【新Macbook】分析師：蘋果自家晶片Macbook　料明年更大幅度改版

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【新MacBook】跑分結果出爐！入門級新MacBook Air 超越MacBook Pro　
2020/11/12
【新MacBook】跑分結果出爐！入門級新MacBook Air 超越MacBook Pro　
【新MacBook】新MacBook配8核CPU　Mac mini售5,499元起　自家晶片取代Intel處理器　　
2020/11/11
【新MacBook】新MacBook配8核CPU　Mac mini售5,499元起　自家晶片取代Intel處理器　　
【iPhone 12】iPhone 12內藏四大地雷　MagSafe竟是最大問題？
2020/10/31
【iPhone 12】iPhone 12內藏四大地雷　MagSafe竟是最大問題？
【Apple漏洞】蘋果T2晶片現安全漏洞　黑客可植入惡意程式操控
2020/10/09
【Apple漏洞】蘋果T2晶片現安全漏洞　黑客可植入惡意程式操控
MacBook Apple macOS 電腦軟件 作業系統 工程 AR 處理器

上一篇文章

【Samsung】Note系列將成絕響？　爆料消息指三星整合旗艦機策略

下一篇文章

【取代YouTube】影片平台Rumble崛起　創作者收入、自由度更高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】iPhone 12 mini上市不足1星期　即被投訴屏幕觸控不靈
【iPhone 12】iPhone 12 mini上市不足1星期　即被投訴屏幕觸控不靈
【iPhone 12】攝影網站評比　iPhone 12 Pro攝影表現出色　惟不敵小米華為
【iPhone 12】攝影網站評比　iPhone 12 Pro攝影表現出色　惟不敵小米華為
美女千人突圍獲筍工　智能馬桶公司「糞便副總」輕鬆賺23萬？
美女千人突圍獲筍工　智能馬桶公司「糞便副總」輕鬆賺23萬？
【6G聯盟】蘋果、Google加入6G組織　華為、中興受禁令影響無份
【6G聯盟】蘋果、Google加入6G組織　華為、中興受禁令影響無份
【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用
【安心出行】感染風險通知App今起開放下載　一文看清如何使用
【每日焦點】安心出行App要求權限存疑　微軟發警告多間疫苗研發藥廠遭攻擊
【每日焦點】安心出行App要求權限存疑　微軟發警告多間疫苗研發藥廠遭攻擊