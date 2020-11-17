【macOS Big Sur】蘋果舊款MacBook Pro用戶別趕升級　更新macOS Big Sur令電腦變磚

▲ 有Mac用戶反映，指舊款MacBook在升級至新版本macOS Big Sur時，遭遇許多問題，甚至令電腦變磚。

蘋果（Apple）新世代電腦系統macOS Big Sur上周五正式登場，雖然macOS Big Sur是針對以ARM架構為基礎的M1處理器而設計，但其實連2013年推出的MacBook Pro和MacBook Air系列都支援更新。不過外國有Mac用戶反映，指舊款MacBook在升級至新版本時，遭遇許多問題，甚至令電腦變磚。

【macOS Big Sur】蘋果全新電腦系統周五登場 Safari、地圖等程式大幅度更新

【新MacBook】新MacBook配8核CPU Mac mini售5,499元起 自家晶片取代Intel處理器

據外國科技網站The Verge報道，近日有Mac用戶在蘋果官方論壇及科技論壇發布文章，指舊款MacBook Pro在更新到macOS Big Sur系統時，電腦出現黑屏、或畫面中途停止的情況，就算強制重新開機，都無法恢復。而大多數遇到這些問題的用戶，均是使用2013年和2014年的13吋MacBook Pro，即是macOS Big Sur所支援的最舊型號。

有用戶引述蘋果的技術支援人員稱，目前已提交問題到蘋果的工程團隊，惟目前仍未確認導致此問題的原因。而在蘋果修復系統程式前，建議使用較舊機型的Mac用戶勿馬上升級至macOS Big Sur。

【新Macbook】分析師：蘋果自家晶片Macbook 料明年更大幅度改版

責任編輯：曾曉汶