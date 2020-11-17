【輝瑞疫苗】美國四州分進行試點 冀克服冷凍儲存挑戰

▲ 輝瑞藥廠將在美國四個州分進行疫苗試點計劃，以便完善疫苗運送和分發工作。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，幸好已有兩款新冠疫苗傳出好消息。率先傳出好消息的輝瑞藥廠，將在美國四個州分進行疫苗試點計劃，以便完善疫苗運送和分發工作，其中儲存疫苗的冷凍技術將是重大挑戰；但公司強調，該州分的居民不會比其他州分更早接種疫苗。

輝瑞選擇羅德島、德克薩斯州、新墨西哥和田納西州作試點。藥廠表示，選址看中這些州分在整體規模，人口和免疫基礎設施等有較大差異，以及各州需要接觸在城市和農村地區不同人群。公司聲明表示，四個州將不會比其他州份更早地獲得疫苗注射。

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輝瑞與德國的研發伙伴BioNTech在上星期表示，他們研發的疫苗有效率超過9成，已著手向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA）。

惟疫苗須在攝氏負70度（-94°F）的溫度下儲存和運送，有別於一般疫苗，只需儲存在攝氏2-8度（36-46°F）便可，成為運送疫苗的艱鉅挑戰。

藥廠跟美國政府達成價值19.5億美元的協議，會為美國提供1億劑疫苗，美國政府也可加賣多達5億劑疫苗。

另一廠藥Moderna也在周一（16日）公布，其研發的疫苗有效率達到94.5%。

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責任編輯：葉芷樺