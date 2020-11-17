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【第四波疫情】疫情反彈或與輸入個案有關 專家促指定檢疫酒店防病毒入社區

環球政經 14:23 2020/11/17

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香港爆發第四波疫情，本地源頭不明個案令人擔憂。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(17日)在電台節目中表示，10月出現的酒吧感染群組，有確診者與尼泊爾確診者曾同住一間酒店。他指從病毒基因排序顯示，現時社區出現的確診個案有機會是「走漏」的來港患者有關。呼籲當局對入境人士強制檢測同時，亦應安排入住指定酒店，而非自行坐車自行去酒店，以堵塞防疫漏洞。

港大港大公共衛生學院教授潘烈文和其團隊早前的分析發現「China Secret」酒吧、大埔及梅窩住宿度假群組的病毒株，跟來自尼泊爾並在酒店檢疫者的病毒基因相似。而據當局資料，9月有7名尼泊爾確診者抵港後自行前往入住尖沙咀及九龍城的酒店，期後均被確診。潘烈文估計患者由機場到酒店途中或在酒店內活動時已把病毒傳播，認為要減少抵港檢疫者與社區接觸，集中在特定酒店。

港大醫學院院長梁卓偉早前接受傳媒訪問時亦指，本地新一波疫情可能由尼泊爾輸入個案觸發，亦促設指定檢疫酒店，以防病毒進入社區，並盡量收緊豁免檢疫範圍。

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責任編輯：鄭靜珊

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