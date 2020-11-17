瞄準新冠肺炎宅商機 外貿協會舉辦臺灣休閒食品線上發表會

面對各國政府再度封城政策，民眾宅在家的時間增加，居家休閒食品可望受到青睞，看好新冠肺炎疫情復燃的商機，台灣的國際貿易局委託外貿協會選定農產食品重要出口市場香港與新加坡，在雙11的熱銷日，舉辦「臺灣休閒食品線上發表會」活動。



外貿協會副秘書長王熙蒙於致歡迎詞時表示，臺灣農產食品產業實力可觀，不斷研發推陳出新，產品受到世界各國消費者的喜愛；出席致詞的貿易局主任秘書戴婉蓉也表示，因為各國紛紛採取社交距離措施，民眾也減少外食，帶動在家烹煮食材需求的成長，「休閒食品」行情看漲，希望透過這次活動，能協助廠商掌握此波消費商機。



參與發表會的業者有順泰蜜餞、嘉振、台灣陽光菓菓、蕙坤商行、紅櫻花、柳營區農會、禎祥食品、福記冷凍食品、波茲達及匯霖等10家，向香港與新加坡買主介紹適合當地市場的新產品，如梅子、果乾、牛奶酥棒、黑糖珍珠奶茶、基諾奶茶、黑芝麻拌麵、紅豆湯、魚鬆、Hello Kitty造型餅乾等，其中以嘉振黑芝麻拌麵、紅櫻花Hello Kitty造型餅乾及順泰蜜餞等產品，買主詢問度最高，活動共吸引105位買主上線觀看，重要買主包括在香港擁有11家分店的AEON、天仁茗茶香港代理賓仕洋行、高檔超市City'Super及新加坡昇菘超市、Prime Supermarket與台灣啤酒代理商Kaimay等，香港添安公司、City'Super超市和新加坡Prime Supermarket更派代表到台北活動現場，瞭解業者的新產品。



發表會後，外貿協會將依據買主需求，安排41位買主與10家臺灣供貨廠商進行110場1對1洽談，協助休閒食品業搶攻疫情期間之宅商機。

（資料由客戶提供）