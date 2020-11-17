【SOGO優惠】「SOGO 35周年賞」優惠最終回 　指定樓層購物可獲現金券

▲ 「SOGO 35周年賞」第三階段優惠期為11月18日至29日，各個國際品牌推出終極折扣，線上線下同步帶來更多優惠。（資料圖片）

「SOGO 35周年賞」第三階段優惠明日起展開。11月18日至29日期間，各個國際品牌推出終極折扣，線上線下同步帶來更多優惠。其中，於銅鑼灣店及尖沙咀店指定樓層購物，可享現金券回贈及換購優惠。

SOGO顧客只需於指定樓層購物滿指定金額，即可獲贈購物現金券，可留待下次購物時使用，或以優惠價換購心儀貨品。有關詳情如下：

樓層 日期 詳情 銅鑼灣店新翼B1/F珠寶及手錶部 即日起至11月29日

SOGO Rewards會員即日單一購物滿淨值$2,000，即可獲贈珠寶及手錶部$100現金券1張 銅鑼灣店7/F兒童服裝及玩具部 顧客即日單一購物滿淨值$1,000，即可獲贈兒童服裝及玩具部$100現金券1張 銅鑼灣店舊翼B1/F、G/F、舊翼3/F、SOGO CLUB 14-15/F美妝護膚及香水部專櫃及尖沙咀店B1/F及LG/F美妝護膚及香水部專櫃 顧客即日單一購物滿淨值$2,000，即可獲贈美妝部$100現金券1張 銅鑼灣店4/F運動用品部 SOGO Rewards會員購物，即可以優惠價即日換購特選貨品1份。包括：GOMA MUELLER肌腱貼2卷 優惠價$99（價值$270）、VR TRAVELER T Head 4節行山杖優惠價$149（價值$265）及BLUEPLACE精選腰包優惠價$149（價值$329）等 銅鑼灣店5/F男士服裝部 SOGO Rewards會員即日購物滿$800，即可以優惠價換購特選貨品1份。包括：VICTORINOX多用途軍刀優惠價$208（價值$350）、MOMAX無線充電紫外光消毒盒優惠價$208(價值$398)、GAY GIANO精選卡片套優惠價$98 （價值$780）及ZIPPO花砂鍍鉻防風打火機 優惠價$98（價值$208）等。 銅鑼灣店9/F至SOGO CLUB 13/F 顧客即日單一購物滿淨值$1,500，即可以優惠價換購特選貨品1份。包括：PEANUTS 2輪旅行車 優惠價$158（價值$580）、台灣製GS 36cm鈦鋼鑊 優惠價$399（價值$1,799）及CUISINTEC迷你氣炸鍋 優惠價$398（價值$998）等 尖沙咀店（美妝部除外） SOGO Rewards會員即日累積滿淨值$800，即可獲贈agnes b. Café $20現金券1張；顧客單一購物滿淨值$2,000，即可獲贈尖沙咀店（美妝部除外）$100現金券1張

網上購物方面，由即日起於SOGO eStore單一消費每滿淨值$3,000，可享30,000 SOGO Rewards額外積分。每個會員號碼最多可享90,000額外積分。

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責任編輯：蘇穎琪