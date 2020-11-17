【虛擬銀行】livi推新優惠 二維碼付款後可享10%回贈兼3厘存息（第二版）

▲ livi推出數項新優惠

中銀 （02388） 牽頭的虛擬銀行livi推出新優惠，由即日至今年年底，凡客戶使用livi銀聯二維碼購物，將在下個月自動獲得3%儲蓄年利率，最高存款額為5萬元。

同時，如客戶使用livi銀聯二維碼付款，可透過「Shake Shake」功能獲取獎賞，每次消費可獲最少10%獎賞（每次交易最多可獲100元獎賞），推廣期內獎賞合共最可500元。客戶每日最多可贏取三次獎賞，並於下次購物時使用。

另一方面，livi新客戶即可享2萬yuu積分作為迎新獎賞，同時每成功推薦一位livi新客戶則可獲1.8萬yuu積分，最多可推薦10位親友，即最多可獲20萬yuu積分，相當於1000元yuu現金券。

yuu發言人表示，公司作為全港最大型獎賞計劃，很興奮能夠與香港領先虛擬銀行livi合作，進一步擴展yuu 的覆蓋層面，讓用戶在更多地方、更快地賺取更多回贈。

yuu發言人表示，透過與livi 的深度合作，將可以為香港用戶提供最優質、創新的數碼解決方案，並更加便利用戶的日常消費。

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（第二版新增發言人回應）