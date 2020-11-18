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【虛擬銀行】Livi bank推新優惠　QR Code消費回贈至少10%兼3厘存息（第二版）

Hot Talk 13:38 2020/11/18

分享：

livi推出數項新優惠

由中銀香港 （02388） 牽頭的虛擬銀行Livi bank推出新優惠！由即日至今年底，凡客戶使用Livi bank銀聯二維碼購物，將在下個月自動獲得3厘儲蓄年利率，最高存款額為5萬元。Livi bank早前率先推出「Shake Shake」推廣，現時將每次消費所搖出的優惠券，加碼至相當於每宗交易最少10%的獎賞。

若客戶使用livi銀聯二維碼（QR Code）付款，可透過「Shake Shake」功能獲取獎賞，每次消費可獲最少10%獎賞（每次交易最多可獲100元獎賞），推廣期內獎賞合共最可500元。客戶每日最多可贏取三次獎賞，並於下次購物時使用。

另一方面，livi新客戶即可享2萬yuu積分作為迎新獎賞，同時每成功推薦一位livi新客戶則可獲1.8萬yuu積分，最多可推薦10位親友，即最多可獲20萬yuu積分，相當於1000元yuu現金券。

yuu發言人表示，很興奮能夠與livi合作，進一步擴展yuu的覆蓋層面，讓用戶在更多地方、更快地賺取更多回贈。

（第二版新增yuu回應）

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編輯：謝智聰

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