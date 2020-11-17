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【快速消費品】快消品品牌善用創新趨勢　推動業務增長

商業 11:57 2020/11/17

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在新常態下，快速消費品品牌善用創新趨勢推動業務增長。尼爾森全球消費者業務BASES指出，快速消費品市場的現時趨勢意味在不久的將來，創新的可能將取決於熱門話題，如「植物性產品」、「可持續性」和「個性化」，以及在疫情後出現的新常態。

【快消品】快速消費品市場續增長　去年盈利接近13年高位

根據BASES最近的調查，消費者在購買食品類別的快速消費品時最想了解的是包裝內的營養標籤細節。 另外，消費者會透過購買優質和美味產品來犒賞自己，盡可能複製疫情前一向購買的食品在家享用。尼爾森BASES亞太地區主管Gautam Seth指出，消費者追求健康及環保產品的意識促使製造商正視這新需求，以及採取全面的方針以滿足來自實體店和網上的需要。

另一方面，BASES發布今年突破性創新獎項得主。今年的突破性創新產品的成功在於能真正滿足消費者的需求、精明的營銷及在速度與嚴謹之間取得適當的平衡。 當新冠疫情致消費者行為出現變化時，營銷行動隨之作出相應調節以達至最佳效果。 值得留意的是，多達25％的新產品縮減了現有品牌的市場佔有率。今年有些得獎者透過開拓新的消費場合或吸引新的購買者來推動品牌和產品類別的增長，亦有一些得獎者則通過及時善用趨勢或以高端定位來突出自己，也有些得獎者採用了打破常規的產品開發和營銷模式。

香港市場得獎名單
Coca-Cola Plus® and Sprite Plus™
NESCAFÉ® Cold Brew
Häagen-Dazs® Seasonal Flavors
Trappist® Sippa and Spoona Yogurt
Dettol® ProFresh Body Wash and Dettol® ProSkin Shower Cream
Kotex® Dreamate Overnight Pants
Vinda® 4D Deluxe Bathroom Tissue

【11月11日】11月11日電商成交額高　惟中國消費者減少買外國貨品　到底是甚麽原因？

【旅遊寒冬】訪日旅客消費料減4萬億日圓　關西地區影響最大

責任編輯：蘇穎琪

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