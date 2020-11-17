[摩笛吹奏] 大摩發表亞太區 明年9大投資主題

大摩日前發表2021年亞太區投資展望報告。除分别把恒指和國指明年底目標，上調至28700點和11400點，和給予港股增持評級之外，也同時列出明年亞太區9大值得留意的投資主題。

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大摩2021年亞太區9大投資主題一覽:

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大摩又認為，一旦明年美國新政府上場，或會在政策方面有改變，市場將面對新一輪的不確定因素，而疫情、企業盈利增長等仍然高度不明朗。

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