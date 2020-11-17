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白宮易主的政策之變

宏觀解讀 11:47 2020/11/17

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2020年11月8日，拜登在美國大選計票中後來居上逆轉關鍵搖擺州，以創歷史的普選票數獲取超過270張選舉人票，即將當選成為美國新一任總統。筆者認為，拜登接替特朗普入主白宮對美國經濟和金融市場均有顯著影響。

防疫政策將偏向更嚴格與體系化，財政刺激出台速度或加快。在拜登勝選演講說起的幾場戰鬥中，「為控制疫情而戰」位列第一，其中也提及工作將從控制疫情開始。這意味着拜登執政後美國的防疫政策將偏向更嚴格與體系化，有望緩解當前因新冠疫情經濟和社會失序的局面，穩定經濟復甦信心。此外，選舉結果的相對明確也有助於拜登與國會兩院盡早開啟新一輪財政刺激的協商，加快其出台速度。但從力度看，考慮到分裂國會的可能性仍然較大，最終的財政刺激方案在非抗疫領域或有相當程度的妥協，總規模低於當前拜登和眾議院方案。

貨幣政策長期寬鬆的基調不會變，稅收、醫保等措施將轉向。考慮到2022年2月鮑威爾的任期才屆滿，2021年美國貨幣政策有望相對穩定。從11月最新的FOMC決議看，美聯儲長期寬鬆的基調將延續，隨着經濟復甦和財政刺激前景相對明朗，美債收益率將趨於陡峭，長端利率會明顯抬升。今年疫情和本次大選暴露出美國社會兩極化的撕裂現實，這也令拜登當政後的稅收和醫保等民生政策廣受關注。從拜登的政策主張看，改善分配結構、彌合社會矛盾將溫和改變特朗普任期內鮮明的保守主義政策傾向。

經貿和外交政策以緩和修復為主，新興產業存在結構性機遇。從其一貫主張和行事邏輯看，拜登上任後會着力於修復與傳統盟友的關係，並採取更具有建制派特徵的方式緩和與其他主要經濟體的爭議，以試圖重建特朗普任期內極端化表現所打破的全球秩序。從政策理念看，多邊主義有望重新成為美國對外戰略主張。從產業政策方面，拜登高度重視新能源發展，並主張大力發展新興基礎設施，這在一定程度上可能打壓部分傳統行業，比如化石能源行業等。此外，拜登還提出對大型科技公司和金融行業加強監管，但考慮到參議院被共和黨把持的概率仍較大，且眾議院民主黨議席出現明顯流失，其監管措施難以過度激進化。綜合來講，新興產業結構性機遇明顯，高科技公司相對強勢的表現仍有望維持。

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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