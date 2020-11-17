【大行點睇】京東績後挫惟大行續全綫看好　美銀最牛目標價破400元

京東(09618)績後股價受挫，最多曾插近一成。不過大行仍繼續全綫看好京東，僅有滙豐一間予「買入」評級同時下調目標價。

美銀證券發表報告指，京東季績續見健康增長，主要來自低端城市新用戶增加，佔整體新用戶80%，並有更多成熟階層客戶，相信是因肺炎疫情推動。另外京東在奢侈品、糧油雜貨、家居裝飾、新鮮農產品、食物及飲品，及藥物與保健產品等類型的網上滲透率增加，客戶購買數量亦提升。京東對多個業務投資亦有助提升利潤率。



基於京東第三季收入增長、其他收入增加，及資本開支與稅務開支較低，該行上調京東2020年至2022年每股盈利預測各22%、22%及0.5%，目標價自386.1元上調至406元，重申「買入」評級。

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