【MPF】積金局放寬強積金投資A股比例　駿隆：可分散投資風險

▲ 駿隆認為新措施可分散投資風險。

積金局早前公布納入上海交易所、深圳證券交易所、印尼證券交易所，及波蘭華沙證券交易所為核准證券交易所名單，並於上周五刊憲後生效。強積金基金投資於以上市場的資產比例不再受基金淨資產值的10%上限所限制，強積金顧問公司駿隆表示，新措施可分散投資風險。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，目前強積金投資於A股的主要是23項大中華股票基金，總資產規模約750億元。是次限制放寬，預期大中華股票基金會加大投資A股的比例，有機會由目前的1.12%上升至150億元。

不過他表示，大幅上升的機會不大，因目前並無單一投資A股的股票基金，除非規管機構能於短期內批核相類成份基金。

他指出，今年台灣股市及A股造好，大中華股票基金跑贏其他股票基金，年初至今平均回報達11.7%。內地疫情相對全球較早得以受控，加上剛過去的雙十一銷情旺盛，料內地經濟將平穩增長，有利A股造好。

他認為，基金經理可把握機會為成員作更多元化投資，獲取更佳回報，相信強積金成員會歡迎政府放寬相關投資限制措施。

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