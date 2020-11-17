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【取代YouTube】影片平台Rumble崛起　創作者收入、自由度更高

科技 11:40 2020/11/17

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現時不少美國用戶開始轉至其他社交媒體平台，其中與YouTube類似的新影片平台Rumble，用戶和瀏覽量大增，或有機會能取代YouTube。

美國總統大選爭議持續，社交媒體傳播信息的效果已超越傳統媒體，因此不少平台都會過濾未經證實的說法，對選舉資訊進行審查，引起用戶不滿。因此，現時不少美國用戶開始轉至其他社交媒體平台，其中與YouTube類似的新影片平台Rumble，用戶和瀏覽量大增，或有機會能取代YouTube。

【美國大選】美國總統大選爭議持續　Facebook宣布延長政治廣告禁令

Facebook、Twitter發言受限　特朗普轉場去邊？

事實上，YouTube的「黃標」機制一直受到爭議，不少YouTuber投訴，某些涉及敏感內容的影片被「黃標」，即無法賺取流量相應的分紅，質疑受言論限制。而剛崛起的新平台Rumble，除了不會篩選內容，更會提供創作者多個賺取收入的方式。

據資料顯示，Rumble的創作者的具體收入和其他固定付款方式，取決於創作者願意放棄多少擁有權。若創作者願意放棄所有影片上傳到其他平台權利，即給予Rumble作獨家，有機會可獲1000美元（約7753港元）；若影片能夠出現在Rumble首頁，創作者更可獲100美元（約775港元）獎金。

有從YouTube轉移到Rumble平台的用戶指，Rumble更容易賺錢，言論空間更大，並非如YouTube般，會監視影片內容。

Rumble10月表示，該網站的訪問量約為5000萬，在選舉日後，流量不斷上升。而目前Rumble已成為蘋果App Store「照片和影片」分類中，排名第二的應用程式。

【美國大選】假新聞滿天飛？　AI初創：只靠Fact Check難解決問題

責任編輯：曾曉汶

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