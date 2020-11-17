【美股美元】新債王岡拉克：美股現值被高估　美元未來兩年將大跌

▲ 岡拉克認為，美國債務本已相當沉重，政府在疫情期間推出大規模刺激經濟政策，將導致美元價值大幅下降。

新冠疫苗再有消息，道指撲3萬關。不過，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人兼行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）再次警告，美股現值被高估，並估計美元可能在2021年底和2022年將出現大跌。

「標普500指數估值超過30倍，為大蕭條以來最高。」岡拉克表示，與其他國家的股市比較，美股的表現可以「瘋狂」來形容，過去5年標普500指數累升近75%，同期法國CAC 40指數和日經指數僅升約11%，英國富時指數升幅更不足2%。

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若撇除微軟及FAANG 標指升幅盡失

岡拉克指，若撇除微軟及FAANG（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix及Google母公司Alphabet）股票，過去兩年標指走勢只是平穩，意味指數未來難以移走上述任何一隻股份。

他又稱，自3月以來美股出現「零售交易狂潮」，零售交易平台的交易量明顯增加，帳戶數目上升，期權投機交易量也破紀錄，種種跡象都反映股市已出現可怕訊號。

美國經濟跑輸全球

美股急升的同時，美國經濟增長一直落後，相信有關趨勢將持續，預計明年美國經濟增長3.7%，全球經濟則增長5.2%。

岡拉克認為，美國債務本已相當沉重，政府在疫情期間推出大規模刺激經濟政策，將導致美元價值大幅下降，目前美元已從3月份高位下跌約一成。

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