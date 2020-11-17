【美國大選】拜登斥特朗普阻撓權力過渡 會致更多人死亡

▲ 拜登斥指，特朗普阻撓權力交接會影響抗疫工作，將導致更多人死亡。

美國大選暫時告一段落，宣布勝出大選的民主黨候選人拜登已著手權力過渡工作，但面對不肯承認落敗的總統特朗普多翻阻撓。他斥指，特朗普延遲權力交接，會影響抗疫工作，包括疫苗分配計劃詳情，到時將導致更多人死於新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）。

拜登在特拉華州就經濟政策發表講話並接受記者提問。之前他與副手賀錦麗，與多間大型企業的高層及工會領袖，舉行視像會議，討論經濟問題。

拜登在演講時斥責特朗普至今不肯承認選舉落敗，一再阻撓權力交接，影響抗疫工作，做法不負責任（totally irresponsible）。

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前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）在社交媒體上批評相關做法：「這不是一場遊戲。」（This is not a game）

由於目前美國總務署（GSA）尚未承認拜登勝選的結果，令拜登的過渡班子工作困難重重，除了不獲總務署撥款外，拜登團隊也難以像以往候任總統般，獲得白宮的機密資料，疫苗分配計劃是其中之一。

拜登指出，若白宮不能跟過渡團隊在抗疫上合作，美國的新冠肺炎疫情將會惡化。他警告：

「若我們不好好協調，將有更多人死亡。」（More people may die if we don't co-ordinate）

拜登提到在抗疫上，商界和工人需要資源、全國指引及衛生標準，才可以安全運作。他表示，商界和工會領袖表示願意合作，修補受疫情重創的美國經濟，但強調疫情必須首先受控，他敦促跨黨合作，國會通過紓困方案。

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責任編輯：葉芷樺