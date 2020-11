【美國大選】拜登斥特朗普阻撓權力過渡 會致更多人死亡

美國大選暫時告一段落,宣布勝出大選的民主黨候選人拜登已著手權力過渡工作,但面對不肯承認落敗的總統特朗普多翻阻撓。他斥指,特朗普延遲權力交接,會影響抗疫工作,包括疫苗分配計劃詳情,到時將導致更多人死於新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)。

拜登在特拉華州就經濟政策發表講話並接受記者提問。之前他與副手賀錦麗,與多間大型企業的高層及工會領袖,舉行視像會議,討論經濟問題。

拜登在演講時斥責特朗普至今不肯承認選舉落敗,一再阻撓權力交接,影響抗疫工作,做法不負責任(totally irresponsible)。

前第一夫人米歇爾(Michelle Obama)在社交媒體上批評相關做法:「這不是一場遊戲。」(This is not a game)

由於目前美國總務署(GSA)尚未承認拜登勝選的結果,令拜登的過渡班子工作困難重重,除了不獲總務署撥款外,拜登團隊也難以像以往候任總統般,獲得白宮的機密資料,疫苗分配計劃是其中之一。

拜登指出,若白宮不能跟過渡團隊在抗疫上合作,美國的新冠肺炎疫情將會惡化。他警告:

「若我們不好好協調,將有更多人死亡。」(More people may die if we don't co-ordinate)