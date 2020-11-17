▲ 【新冠疫苗】單劑疫苗產強烈免疫 強生雙劑疫苗最後試驗

繼輝瑞/BioTech、Moderna疫苗，再有新冠肺炎疫苗進入最後階段試驗。美國藥廠強生的兩劑型新冠疫苗展開大規模的最後階段試驗，並評估施打第2劑是否能帶來持久的防護力。強生早期至中期的試驗結果數據正面，顯示研發中的單劑疫苗能誘發強烈免疫反應。

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強生（Johnson & Johnson）計劃招募3萬人參與雙劑疫苗的最後試驗，6000人來自英國，其餘的志願者來自美國、比利時、法國、德國、西班牙等確診率高的國家。

研究會與南安普敦大學醫院合作，志願者會先注射一劑安慰劑或Ad26COV2疫苗，57日後再注射第2劑疫苗或安慰劑。強生發聲明表示，研究將評估注射第1劑和第2劑疫苗後的效力及防護力，以及注射第2劑後，防護力可否延長。

強生9月時已招募多達6萬人參與單劑疫苗的最後試驗。

輝瑞/BioNtech的疫苗用了信使核糖核酸（messenger RNA）的新技術，強生的疫苗則使用常見的感冒病毒為載體，將來自新冠病毒的遺傳物質傳入人體，誘發免疫反應。

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責任編輯：鄧燕君