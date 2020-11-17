  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (二) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】Moderna疫苗94.5%有效 有望年底供應2000萬劑予美國

環球政經 11:42 2020/11/17

分享：

新冠肺炎疫苗研發再傳喜訊，美國藥廠Moderna周一（16日）公布疫苗測試初步數據顯示，在第三階段臨床實驗中，疫苗有效率達94.5%，比輝瑞藥廠（Pfizer）及德國BioNTech所研發的研苗有效率更高。藥廠將向美國食品及藥物管理局（FDA）等各國監管機構申請緊急使用授權，期望在今年底前有2,000萬劑供美國本土，明年再為全球供應5億至10億劑。

【新冠肺炎】世衛證實總部共65人確診　4人屬同一團隊或涉群組感染【下一頁】

【新冠疫苗】鍾南山：中國疫苗效果與輝瑞相若　能預防90%病毒感染【下一頁】

Moderna指，實驗由7月底起，有3萬位健康人士參與，隨機平分兩組，注射實驗疫苗「mRNA-1273」或安慰劑。在目前的數據顯示，錄得95宗新冠肺炎確診個案，當中有90人為注射安慰劑的人士，其中5人為來自注射疫苗的人士，得出疫苗有效率為94.5%

疫苗也似能有效避免患者衍生嚴重病情，實驗中確診的患者，有11人病况嚴重，全為注射安慰劑的人士。

疫苗的副作用方面，較嚴重的有疲憊、注射部位疼痛、肌肉痠痛、關節痛、頭痛或注射部位有發紅。Moderna的聲明指有關不良反應均屬短暫。

值得留意是，輝瑞指其疫苗保存溫度約為攝氏負70 度區間，Moderna疫苗則可在2度至8度，一般雪櫃冷藏溫度下存放30天，若放在零下20度的保存溫度，更可保存半年。不過，其疫苗暫未確定預防新冠病毒的效能可維持多久。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

副作用 美國 疫苗 頭痛 新冠肺炎 關節痛 肌肉痠痛 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【大行點睇】京東績後挫惟大行續全綫看好　美銀最牛目標價破400元

下一篇文章

【宏觀中國】發改委最新數據　微觀數字顯示經濟動力或減弱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【Google相簿】明年取消免費無限儲存服務　4大替代解決方法
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【網民熱話】香港18區邊區好住？　網民心水第一位：荃灣
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【低水筍盤】港島「5球」以下放盤罕有 租客遇上呢個單位即拍板買入做業主
【低水筍盤】港島「5球」以下放盤罕有 租客遇上呢個單位即拍板買入做業主
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車