【新冠疫苗】Moderna疫苗94.5%有效 有望年底供應2000萬劑予美國

新冠肺炎疫苗研發再傳喜訊，美國藥廠Moderna周一（16日）公布疫苗測試初步數據顯示，在第三階段臨床實驗中，疫苗有效率達94.5%，比輝瑞藥廠（Pfizer）及德國BioNTech所研發的研苗有效率更高。藥廠將向美國食品及藥物管理局（FDA）等各國監管機構申請緊急使用授權，期望在今年底前有2,000萬劑供美國本土，明年再為全球供應5億至10億劑。

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Moderna指，實驗由7月底起，有3萬位健康人士參與，隨機平分兩組，注射實驗疫苗「mRNA-1273」或安慰劑。在目前的數據顯示，錄得95宗新冠肺炎確診個案，當中有90人為注射安慰劑的人士，其中5人為來自注射疫苗的人士，得出疫苗有效率為94.5%

疫苗也似能有效避免患者衍生嚴重病情，實驗中確診的患者，有11人病况嚴重，全為注射安慰劑的人士。

疫苗的副作用方面，較嚴重的有疲憊、注射部位疼痛、肌肉痠痛、關節痛、頭痛或注射部位有發紅。Moderna的聲明指有關不良反應均屬短暫。

值得留意是，輝瑞指其疫苗保存溫度約為攝氏負70 度區間，Moderna疫苗則可在2度至8度，一般雪櫃冷藏溫度下存放30天，若放在零下20度的保存溫度，更可保存半年。不過，其疫苗暫未確定預防新冠病毒的效能可維持多久。

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責任編輯：楊子瑩