David Webb：身體「較立法會運作得更好」 批政府強制檢測做法全錯

▲ David Webb批評港府要求個別群組接受強制檢測的做法「完全錯誤」

早前確診患上前列腺癌的獨立股評人David Webb昨日發文報平安，指自己經過六個月治療後，身體狀況良好，「或者至少較立法會運作得更好」。他又指，雖然自己無法如之前般頻密寫作，但有時仍感不吐不快，並於其最新一篇文章批評港府要求個別群組接受強制檢測的做法「完全錯誤」。

David Webb稱，做法看起來合理，但實際上一旦患者及其緊密聯絡人確診並被強制隔離，他們將承受巨大的財政及社會後果。他於文中舉例，街市檔攤東主、的士司機及建築工人等都是「手停口停」的職業，加上家族式經營的小型餐廳之東主，這些群組中至少三個都需要面對客戶，他們傳播病毒的能力高於社會平均。

他續指，新做法會為醫生施加壓力，因他們會為免被指醫療失當而要求病人進行檢測，令有新型肺炎病徵的人前往求醫的意慾減少，而這些人實際上患上的更可能是流感、結核病，或其他呼吸道病而非新型肺炎；做法最終會導致上述疾病更顯著的爆發及死亡個案。

籲政府每日提供1000元補貼

David Webb呼籲政府推出「隔離補償計劃」，就需要強制隔離的病人及其緊密聯絡人提供每日隔離津貼。他建議，津貼金額應較本地工資中位數有明顯溢價，相信每日1000元的津貼足以提供足夠的誘因，吸引大部份有病徵的市民自願檢測。海外入境者將不符合計劃資格。

他認為，相比起港府新型肺炎紓困計劃，上述開支很低；同時沒有一個理性的人會故意令自己被感染，而且香港患病率低，難以被故意感染。

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編輯：謝智聰