華為出售榮耀業務 小米中午挫5%

華為宣布，將旗下手機品牌榮耀的業務資產售予深圳市智信新信息技術有限公司。交易完成後，華為將不會持有榮耀的任何股分，亦不任何參與經營及決策。

【大行點睇】摩通料行業需求強勁直至農曆新年 價值型投資者可首選呢3隻股 詳情請看[下一頁]

深圳市智信新信息技術有限公司是由深圳市智慧城市科技發展集團與30多間榮耀代理商、經銷商共同投資設立，包括蘇寧易購集團、北京松聯科技、天音通信等。有關企業發表聯合聲名指是次收購是榮耀產業鏈所發起的一場自救和市場化投資，嘗試最大可能地保障消費者、渠道、供應商、合作夥伴及員工的利益。

聲明更指，榮耀的所有權變更將不改其發展方向，榮耀高層及團隊將保持穩定。而參與投資新榮耀的經銷商和代理商也承諾，會遵循公平交易的市場化原則，與其他經銷商、代理商享有同等機會。



【宏觀中國】發改委最新數據 微觀數字顯示經濟動力或減弱 詳情請看[下一頁]

早前天風證券分析師郭明錤曾表示，一直獨立運作的榮耀其產品的價格及市場定位都與小米（01810）相仿，所以若華為出售榮耀，小米將受最大衝擊。小米現價跌近5%，報24元，成交23.4億元。



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機