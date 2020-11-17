【新冠肺炎】世衛證實總部共65人確診　4人屬同一團隊或涉群組感染

新冠肺炎疫情未止，全球確診個案每日增加。世界衛生組織證實，疫情至今，世衛總部累計有65名員工確診，並正調查是否涉及小型的群組感染。

【新冠肺炎】英國首相約翰遜曾與確診者接觸 須再次自我隔離【下一頁】

【新冠疫苗】鍾南山：中國疫苗效果與輝瑞相若 能預防90%病毒感染【下一頁】

根據美聯社取得的世衛內部電郵顯示，染疫的世衛員工中有約半數是在家工作時確診，另有32人是在總部大樓工作。其中有5宗確診個案，有4人屬同一團隊，1人曾與他們接觸，或涉群組感染，但信中未有用「群組」一字。

世衛發言人已向美聯社證實這息，但表示未確定確診員工是否在辦公處所感染病毒。

世衛總幹事譚德塞11月1日時表示，因接觸到新冠肺炎確診者，而須在家自行隔離，現已復工。他表示，因沒有症狀按規定在復工前不用檢測。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩