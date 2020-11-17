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【新冠肺炎】世衛證實總部共65人確診　4人屬同一團隊或涉群組感染

環球政經 11:00 2020/11/17

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新冠肺炎疫情未止，全球確診個案每日增加。世界衛生組織證實，疫情至今，世衛總部累計有65名員工確診，並正調查是否涉及小型的群組感染。

【新冠肺炎】英國首相約翰遜曾與確診者接觸　須再次自我隔離【下一頁】

【新冠疫苗】鍾南山：中國疫苗效果與輝瑞相若　能預防90%病毒感染【下一頁】

根據美聯社取得的世衛內部電郵顯示，染疫的世衛員工中有約半數是在家工作時確診，另有32人是在總部大樓工作。其中有5宗確診個案，有4人屬同一團隊，1人曾與他們接觸，或涉群組感染，但信中未有用「群組」一字。

世衛發言人已向美聯社證實這息，但表示未確定確診員工是否在辦公處所感染病毒。

世衛總幹事譚德塞11月1日時表示，因接觸到新冠肺炎確診者，而須在家自行隔離，現已復工。他表示，因沒有症狀按規定在復工前不用檢測。

 

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責任編輯：楊子瑩

譚德塞 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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