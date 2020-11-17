【新股IPO】百度斥資280億收購歡聚集團「YY直播」業務

▲ 百度斥280億購歡聚時代內地直播業務。

歡聚集團（美：YY）傳擬來港第二上市，計劃集資5億至10億美元（約39億至78億港元）。百度（美：BIDU）董事長李宏彥於第三季業績會上宣布，與歡聚集團簽署最終約束性協議，將全資收購歡聚集團國內直播業務「YY直播」，總交易作價約36億美元（280.8億港元），交易預期將於2021年上半年完成。

他表示，收購歡聚有助於幫助用戶基礎貨幣化。

歡聚集團同日也公布第三季度業績，上季淨收入按年增長36.1%至62.86億元（人民幣，下同）；淨利潤23億元，按年大增36.27倍。而非美國通用會計準則下，上季淨利潤為8.09億元，按年增近64%。

用戶方面，全球平均移動端月活躍用戶按年下滑4%至3.9億。 總付費用戶數按年下降4.7%至410萬，主要是受疫情的影響。

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編輯：陳華