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【大行點睇】摩通料行業需求強勁直至農曆新年　價值型投資者可首選呢3隻股

股樓投資 11:04 2020/11/17

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摩根大通發表研究報告，指出10月份水泥產量按年增長近10%，鋼鐵、玻璃及鋁庫存下降亦反映了強勁的基本需求。展望未來，由於固定資產投資、房地產銷量及汽車/新能源汽車生產的表現健康，相信直至農曆新年的需求會繼續強勁，而庫存減少的速度會有所加快。

該行提到，發現原材料板塊的增長及價值之間存在顯著分歧。大部分在增長類別的公司，包括電池材料、玻璃/玻璃纖維及黃金目前的交易價格較歷史平均水平高出1至2個標準差。然而，水泥、鋼鐵、鋁及煤炭公司的交易價格大多比歷史平均低1個或以上標準差。

價值型投資的選擇包括神華(01088)  、海螺水泥(00914) 及鞍鋼(00347)  ，並將鞍鋼的投資評級由「中性」升至「增持」，目標價上調34.6%至3.5元。

 

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