【步入歷史】華為落實出售榮耀業務　一文回顧榮耀發展大事

▲ 華為今在聲明中也提到，由於現時華為產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，決定整體出售榮耀業務資產。

華為今（17日）正式宣布出售旗下智能手機品牌榮耀（HONOR）業務，深圳智信新信息技術公司已完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購，根據收購協議，完成出售後，華為將不再持有新榮耀公司的任何股份，不參與經營管理與決策。在榮耀步入全新發展階段的同時，不如回帶數數品牌的經典事跡。

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由華為打造的網路手機品牌榮耀，於2013年12月16日正式登場，主打平價路線，推出榮耀3C、榮耀3X及華為喵王等產品。品牌成立一年，榮耀宣布全年業績，手機銷量超過2000萬萬部，同日榮耀發布全球首次使用平行雙鏡頭的旗艦產品6 Plus，掀起手機拍照革命。

▲ 2014年榮耀發布全球首次使用平行雙鏡頭的旗艦產品6 Plus，掀起手機拍照革命。（網上圖片）

至於銷量方面，榮耀也曾深受中國消費者歡迎。在2016年，榮耀更曾成為了京東+天貓雙11，Android手機銷售額冠軍，總銷售額超22億元，增長超40%。榮耀更佔據了2017年1至11月中國互聯網手機品牌銷量冠軍，當年以5450萬部的銷量、789億人民幣的銷售額，登上大陸網路手機第一的寶座。

2018年，榮耀正式踏入手提電腦市場，榮耀首款手提電腦產品MagicBook正式登場。開售後18小時，銷量便達到了9000部，對於手提電腦市場的新興品牌來說，成績相當不錯。

▲ 榮耀首款手提電腦產品MagicBook開售後18小時，銷量便達到了9000部。（HONOR網站截圖）

去年榮耀戰略升級，不但開設在上海及成都實體店，更將業務擴展到智能家居市場，推出搭載華為鴻蒙操作系統的智慧屏（電視升級產品 ）。

不過，根據內地媒體騰訊報道指，鑑於榮耀手機在研發、供應鏈等方面，一直與華為母品牌共享。而華為目前正受美國禁令影響，從生存角度而言，出售榮耀可以集中現有晶片，確保華為手機主品牌的銷售穩定，盡可能延長華為手機的生存時間。

因此，華為今在聲明中也提到，由於現時華為產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，決定整體出售榮耀業務資產。

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責任編輯：曾曉汶