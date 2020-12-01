  • 19°C
香港時間 : 20201202日 (三) 00:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】Airbnb美IPO定價區間44至50美元　集資最多201億（第二版）

新股IPO 23:33 2020/12/01

分享：

集團今年首季、次季虧損分別為3.4億元及5.75億元。

網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB）將於美國上市，據美國證交會更新的招股文件顯示，Airbnb擬發行5191.4萬股A類股，IPO定價為每股44至50美元，集資最多25.95億美元（約201.2億港元）。摩根士丹利及高盛為主要承銷團。Airbnb計劃於今年年底掛牌。

據初步招股書顯示，截至今年9月底止9個月，Airbnb淨虧損擴大3.74億元至6.97億元（約54.3億港元），去年同期為3.23億元。期內，收入為25.2億元，按年下跌32%，去年同期為37億元。

單計今年第三季，公司純利錄2.19億元，按年下跌17.7%；收入按年跌19%至13.4億元。公司於今年首次單季獲得利潤，主要因公司積極削減成本。

集團今年首季、次季虧損分別為3.4億元及5.75億元。

（第二版更新IPO定價區間）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【新股IPO】李小加：中概股回歸凸顯T+1重要性　「20年來不變，今天終於要變了」

【新股IPO】歡聚集團擬在港第二上市　集資最多78億元

【新股IPO】藍月亮今起啟動路演　計劃集資約78億元

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

記者：謝卓榮

美股 Airbnb 住宿 集資 美元 IPO 美國

上一篇文章

【美股市況】傳美兩黨將公布9080億美元刺激措施　道指重上3萬關　納指創新高　金價重上1800美元關（不斷更新）

下一篇文章

【美股焦點】通用汽車放棄入股　Nikola股價4天蒸發50%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【2人限聚令】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱堂食至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【港元定期存款】港元定存最高5.2厘 撼贏銀債3.5厘墊底息
【新股IPO】京東健康6618擬定價70.58元為招股價上限　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618擬定價70.58元為招股價上限　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特9992今日招股　一手入場費7778元