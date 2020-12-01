【新股IPO】Airbnb美IPO定價區間44至50美元　集資最多201億（第三版）

▲ 集團今年首季、次季虧損分別為3.4億元及5.75億元。

網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB）將於美國上市，據美國證交會更新的招股文件顯示，Airbnb擬發行5191.4萬股A類股，IPO定價為每股44至50美元，集資最多25.95億美元（約201.2億港元）。摩根士丹利及高盛為主要承銷團。Airbnb計劃於今年年底掛牌。

據初步招股書顯示，截至今年9月底止9個月，Airbnb淨虧損擴大3.74億元至6.97億元（約54.3億港元），去年同期為3.23億元。期內，收入為25.2億元，按年下跌32%，去年同期為37億元。

單計今年第三季，公司純利錄2.19億元，按年下跌17.7%；收入按年跌19%至13.4億元。公司於今年首次單季獲得利潤，主要因公司積極削減成本。

集團今年首季、次季虧損分別為3.4億元及5.75億元。

據知情人士稱，Airbnb目前計劃在12月9日確定IPO發行價，並於次日開始在納斯達克全球精選市場交易。基於26億美元的融資額，Airbnb此次IPO將成為今年美國第四大IPO。

對此，Airbnb的一名代表拒絶發表評論。

除摩根士丹利和高盛外，Allen & Co、美國銀行（Bank of America）、巴克萊銀行和花旗集團也被列為承銷商。

（第三版更新確定IPO發行價日期）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】李小加：中概股回歸凸顯T+1重要性 「20年來不變，今天終於要變了」

【新股IPO】歡聚集團擬在港第二上市 集資最多78億元

【新股IPO】藍月亮今起啟動路演 計劃集資約78億元

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

記者：謝卓榮