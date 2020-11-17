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【新股IPO】Airbnb正式申請美上市　首9月虧損擴大至54億、收入跌逾3成

新股IPO 10:58 2020/11/17

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集團今年首季、次季虧損分別為3.4億元及5.75億元。

網上短租住宿平台Airbnb（美：A）正式於美國證交會遞交招股文件。據早前報道，Airbnb計劃於今年年底掛牌，並計劃集資30億（美元，下同）（約234億港元），摩根士丹利及高盛為主要承銷團。

據初步招股書顯示，截至今年9月底止9個月，Airbnb淨虧損擴大3.74億元至6.97億元（約54.3億港元），去年同期為3.23億元。期內，收入為25.2億元，按年下跌32%，去年同期為37億元。

單計今年第三季，公司純利錄2.19億元，按年下跌17.7%；收入按年跌19%至13.4億元。公司於今年首次單季獲得利潤，主要因公司積極削減成本。

集團今年首季、次季虧損分別為3.4億元及5.75億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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