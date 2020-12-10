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【新股IPO】Airbnb據悉IPO定價68美元超上限　估值將達470億美元（第五版）

新股IPO 08:23 2020/12/10

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集團今年首季、次季虧損分別為3.4億元及5.75億元。

網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB）將於美國上市，Airbnb據悉將IPO定價在每股68美元，高於發行價指導區間56美元至60美元，估值將達到約470億美元。

據美國證交會更新的招股文件顯示，Airbnb擬發行5191.4萬股A類股，IPO定價為每股44至50美元，集資最多25.95億美元（約201.2億港元）。摩根士丹利及高盛為主要承銷團。Airbnb計劃於今年年底掛牌。

其後據路透社報道，Airbnb可能會在7日公布的公開文件中，把IPO定價大幅上調至每股56至60美元，以最高定價計算，最多可集資31.1億美元（約241億港元）。

據初步招股書顯示，截至今年9月底止9個月，Airbnb淨虧損擴大3.74億元至6.97億元（約54.3億港元），去年同期為3.23億元。期內，收入為25.2億元，按年下跌32%，去年同期為37億元。

單計今年第三季，公司純利錄2.19億元，按年下跌17.7%；收入按年跌19%至13.4億元。公司於今年首次單季獲得利潤，主要因公司積極削減成本。

集團今年首季、次季虧損分別為3.4億元及5.75億元。

據知情人士稱，Airbnb目前計劃在12月9日確定IPO發行價，並於次日開始在納斯達克全球精選市場交易。基於26億美元的融資額，Airbnb此次IPO將成為今年美國第四大IPO。

對此，Airbnb的一名代表拒絶發表評論。

除摩根士丹利和高盛外，Allen & Co、美國銀行（Bank of America）、巴克萊銀行和花旗集團也被列為承銷商。

（第三版更新確定IPO發行價日期）

（第四版新增上調IPO定價）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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記者：謝卓榮

美股 Airbnb 住宿 集資 美元 IPO 美國

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