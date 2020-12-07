  • 23°C
香港時間 : 20201207日 (一) 14:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】傳Airbnb美IPO把定價區間上調至56至60美元　集資最多241億（第四版）

新股IPO 14:04 2020/12/07

分享：

集團今年首季、次季虧損分別為3.4億元及5.75億元。

網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB）將於美國上市，據美國證交會更新的招股文件顯示，Airbnb擬發行5191.4萬股A類股，IPO定價為每股44至50美元，集資最多25.95億美元（約201.2億港元）。摩根士丹利及高盛為主要承銷團。Airbnb計劃於今年年底掛牌。

不過，據路透社報道，Airbnb可能會在今日(7日)公布的公開文件中，把IPO定價大幅上調至每股56至60美元，以最高定價計算，最多可集資31.1億美元(約241億港元)。

據初步招股書顯示，截至今年9月底止9個月，Airbnb淨虧損擴大3.74億元至6.97億元（約54.3億港元），去年同期為3.23億元。期內，收入為25.2億元，按年下跌32%，去年同期為37億元。

單計今年第三季，公司純利錄2.19億元，按年下跌17.7%；收入按年跌19%至13.4億元。公司於今年首次單季獲得利潤，主要因公司積極削減成本。

集團今年首季、次季虧損分別為3.4億元及5.75億元。

據知情人士稱，Airbnb目前計劃在12月9日確定IPO發行價，並於次日開始在納斯達克全球精選市場交易。基於26億美元的融資額，Airbnb此次IPO將成為今年美國第四大IPO。

對此，Airbnb的一名代表拒絶發表評論。

除摩根士丹利和高盛外，Allen & Co、美國銀行（Bank of America）、巴克萊銀行和花旗集團也被列為承銷商。

（第三版更新確定IPO發行價日期）

（第四版新增上調IPO定價）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【新股IPO】李小加：中概股回歸凸顯T+1重要性　「20年來不變，今天終於要變了」

【新股IPO】歡聚集團擬在港第二上市　集資最多78億元

【新股IPO】藍月亮今起啟動路演　計劃集資約78億元

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

記者：謝卓榮

美股 Airbnb 住宿 集資 美元 IPO 美國

上一篇文章

【投行高層】瑞銀新股主管黃培皓傳跳槽摩根大通

下一篇文章

【新股IPO】遠洋服務6677首日招股 孖展暫錄逾1億未足額認購、國際配售已足額（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【資金流向】揭資金偷步部署明年　港股1周勁吸資520億
【資金流向】揭資金偷步部署明年　港股1周勁吸資520億
【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
【香港疫情】香港周日新增95宗確診　不明來源回升至36宗
【香港疫情】香港周日新增95宗確診　不明來源回升至36宗
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）